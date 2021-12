Napřed nesměli kupovat jablka, pak museli odevzdat gramofony a lyže. Kronika protektorátu ukazuje gradující perzekuci Židů

V Kronice zmiňuje také další stupeň omezování a pronásledování Židů - transporty. „Protižidovské zákazy kulminovaly právě před osmdesáti lety - nástupem Reinharda Heydricha do Prahy, kdy bylo z hlavního města vypraveno prvních pět transportů do ghetta v Lodži a z těch pěti tisíc lidí nepřežily do konce války ani tři stovky z nich,“ vypočítává Padevět.

Před osmi dekádami také odjely první vlaky do nového ghetta v Terezíně - respektive tehdy ještě nevedly koleje až do ghetta, ale transportovaní museli pak jít pěšky z nádraží v Bohušovicích nad Ohří; 24. listopadu 1941 přijelo prvních 342 mužů, kteří měli místo ještě připravit na oficiální „otevření“, a 30. listopadu téhož roku pak do Terezína přišlo prvních tisíc lidí, kteří tady měli strávit někdy jen týdny a jinde měsíce před transportem do vyhlazovacích táborů.