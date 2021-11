Vědci jsou na stopě toho, proč některé vakcíny mohou způsobovat srdeční potíže

Podle Biykem Bozkurtové, profesorky medicíny se specializací na kardiologii na Baylor College of Medicine v Houstonu, ale může existovat jistá podobnost mezi proteinem spike a proteiny, které se nacházejí v srdečním svalu, a to by pak mohlo podněcovat imunitní obranu organismu k mobilizaci proti srdci.

CDC doporučuje, aby se nechal očkovat každý, komu je pět let a více, a tvrdí, že přínos prevence onemocnění covid-19, hospitalizací a úmrtí výrazně převyšuje riziko myokarditidy, a to i u mladších mužů. FDA ale zatím pozastavil povolení používání vakcíny Moderna u dospívajících, zatímco zkoumá riziko.

Protilátky proti bílkovině spike proteinu mohou mít nezamýšlený účinek působení proti srdečním bílkovinám, uvedla pro Wall Street Journal Bozkurtová, která se v červenci podílela na studii myokarditidy spojené s očkováním v časopise Circulation.

Tato teorie „molekulární mimikry“ je ale zatím jen teorií, doposud ani nebyla plně ověřena u očkovaných osob, ale zejména nevysvětluje, proč se myokarditida vyskytuje pouze u některých lidí, přiznává Bozkurtová.

Další hypotéza říká, že část mRNA z vakcín by mohla být přijímána srdečními buňkami známými jako kardiomyocyty, uvedl Jay Schneider, konzultant kardiovaskulární medicíny na klinice Mayo v Jacksonville na Floridě.

Tyto buňky by pak mohly produkovat protein hrotu koronaviru, který by u nich mohl vyvolat protilátkovou reakci, řekl Schneider. Ten už dokonce provedl laboratorní testy a zjistil, že během nich srdeční buňky přijaly vakcínu Moderna a následně exprimovaly protein spike. Tyto výsledky ale zatím nevyšly v žádném odborném časopise a sám Schneider upozorňuje, že by měly být interpretovány s opatrností, ani jeho práce totiž přinejmenším nevysvětluje, proč k těmto potížím dochází jen někdy a tak málo.

A co když je to jinak?

Někteří lékaři ale přišli s dalším možným vysvětlením, které by zbavovalo zodpovědnosti očkovací látku – podle nich může být za srdečními problémy zodpovědné nesprávné podávání vakcín.

Tato očkování se totiž mají vstřikovat do ramenního svalu, známého také jako deltový sval. Pokud se ale obsah injekce omylem dostane do žíly, mohlo by dojít k dodání části vakcíny do srdce prostřednictvím krevních cév.

Existují už i další náznaky, že právě tato stopa by mohla být správná. Například podle výsledků zveřejněných už v srpnu v odborném žurnálu Clinical Infectious Diseases on-line hongkongští vědci zjistili, že pokud se dostala vakcína společností Pfizer/BioNTech u myší do žíly, opravdu v nich mohla vyvolat myokarditidu i perikarditidu.