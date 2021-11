Samci jsou zbyteční. Samice kondorů překvapily vědce tím, že mají mláďata i bez oplodnění

„Je to skutečně ohromující objev. Vůbec jsme nepátrali po partenogenezi, ale nemohli jsme to nevidět,“ řekl spoluautor studie Oliver Ryder. Podle něj to před vědce klade otázku, zda tento způsob reprodukce nepoužívají i jiné druhy, o nichž se to zatím neví.

K čemu je partenogeneze

U obratlovců není partenogeneze příliš častá, výjimkou jsou dva druhů žraloků a několik druhů hadů (například slepák květinový nebo hroznýš královský). Velmi typická je u varana komodského.

U savců se partenogeneze přirozeně zřejmě nevyskytuje vůbec. Je ale možné vytvořit embryo partenogenetické myši uměle – fúzí dvou jader ze samičích pohlavních buněk. Takto vzniklé myši dokonce dožijí až do dospělosti a jsou plně plodné.

Samice, které plodí pomocí partenogeneze, mají vždy také samice – a ty zase plodí samice. Výhodou partenogeneze je, že samice nemusí shánět složitě samce a jejich spermie; proto ji vyžívají třeba varani, kteří žijí na vzdálených ostrovech a pro samice může být problém samce vůbec najít.