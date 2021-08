Bachyně osvobodila divočáky z pasti. Podle české studie může jít o první důkaz empatie

Másílková zdůraznila, že celá situace byla velmi rychlá a chování bachyně přesné a komplexní. „Jinak řečeno bachyně velmi dobře věděla, co dělat, aby past otevřela. Je to jeden z mnoha případů, který dokládá inteligenci a kognitivní schopnosti prasat. Existují navíc náznaky, že toto chování mohlo být motivováno empatií, tedy schopností vcítění se do druhého,“ sdělila vědkyně.

„Empatie byla prokázána u prasat domácích, ale pokud by skutečně záchranné chování bylo motivováno empatií, jednalo by se o první doklad empatie u prasat divokých,“ dodala vědkyně.

Článek o pozoruhodné situaci v srpnu publikoval časopis Scientific Reports.