Mise Dragonfly na Saturnově měsíci Titanu má odvážný cíl, poletí hledat původ života

Vědci ale dokázali díky těmto dílčím faktům vytvořit jakýsi model Titanu a teď by mise Dragonfly měla ověřit, jestli je reálný. „Pro mě je vzrušující, že jsme udělali předpovědi o tom, co se děje v místním měřítku na povrchu a jak Titan funguje jako systém,“ potvrdil Hayes, „a snímky a měření Dragonfly nám řeknou, nakolik jsou správné nebo ne.“

Hayese osobně nejvíce zajímá, jak vypadají procesy na povrchu planety a jak fungují interakce mezi povrchem a atmosférou. „Mým hlavním vědeckým zájmem je pochopit Titan jako složitý svět podobný Zemi a snažit se porozumět procesům, které řídí jeho vývoj,“ řekl. „To zahrnuje všechno od interakcí metanu s povrchem a atmosférou, až po směrování materiálu po povrchu a jeho potenciální výměnu s nitrem měsíce,“ dodal.

Mise postavená na zkušenostech

Mise Dragonfly vychází ze zkušeností, které američtí vědci nasbírali v oblasti mimoplanetárních sond, zejména z těch od mise Cassini. Klíčovou roli v obou projektech hrála Cornellova univerzita. Její vědci se ale poučili i na nejnovějších výpravách na Mars – pracovali totiž na misích Mars Science Laboratory a Mars 2020 a vedli misi Mars Exploration Rovers.



Právě na nich si natrénovali vše, co se týká konstrukce i ovládání dálkově řízených sond, které mohou zkoumat velmi vzdálená kosmická tělesa. Poznatky získané z těchto vozítek na Marsu se nyní přenášejí na stroje, které by měly zkoumat Titan, řekl Hayes.

Dragonfly stráví na tomto měsíci celý jeden místní den, jeho délka odpovídá 16 pozemským. Začne na místě přistání, kde bude provádět vědecké experimenty a pozorování. Poté odletí na nové místo, jehož vlastnosti by se od původní lokality měly co nejvíc lišit. Vědecký tým, který misi bude řídit, se tedy musí rozhodnout, co bude sonda dělat dál až během akce, a to na základě zkušeností z předchozí lokality. A přesně tohle dělají vozítka na Marsu už řadu let, jen mezi lokalitami nepřelétají, ale přejíždějí.