Golfský proud výrazně zpomalil. Ke kolapsu může dojít během desítek let, ukazuje studie

Výzkum odhalil „téměř úplnou ztrátu stability za poslední století“ u Golfského proudu, který vědci odborně nazývají Atlantická meridionální cirkulace (AMOC). Proudy jsou už nyní nejpomalejší za posledních nejméně 1600 let, ale nová analýza ukazuje, že se možná blíží jejich úplné zastavení.

Je to hrozba?

Taková událost by měla katastrofální následky po celém světě, protože by vážně narušila cyklus srážek, na nichž je závislá produkce potravin pro miliardy lidí v Indii, Jižní Americe a západní Africe. Současně by to podle modelů zvýšilo pravděpodobnost silných bouří v Evropě – také by to na tomto kontinentu vedlo k poklesu teplot.

Dopad by se ale projevil i v Novém světě: došlo by ke zvýšení hladiny moře na východě USA a ohrozilo by to amazonské deštné pralesy a antarktický ledový příkrov.