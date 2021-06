Američtí fyzici chtějí průmyslově napodobit fotosyntézu. Mohl by to být nevyčerpatelný zdroj čisté energie

Lidé umí spoustu věcí, které rostliny nedokážou. Mohou chodit, mluvit, slyšet, vidět a dotýkat se. Rostliny ale mají oproti lidem jednu velkou výhodu: umí získávat energii přímo ze slunce.

Tento proces přeměny slunečního světla přímo na využitelnou energii se jmenuje fotosyntéza a je základem života na Zemi. Skupina vědců věří, že ho bude možná brzy schopen napodobit i člověk. Cílem jejich projektu je využít sluneční energii k výrobě čistého, skladovatelného a účinného paliva. Pokud by se jim to podařilo, mohlo by to otevřít zcela nové možnosti využívání čisté energie –⁠ za jedinou hodinu totiž dopadne na Zemi ve formě slunečního záření tolik energie, že by pokryla energetické potřeby kompletní lidské civilizace na celý rok.

Tým kolem Yulie Puskharové, biofyzičky a profesorky fyziky na Purdue's College of Science, věří, že zná způsob, jak tuto energii využít pro lidskou společnost napodobením rostlin.

Není čistá energie jako čistá energie

Síla větru a slunce jsou dvě hlavní dostupné formy čisté energie. Přidání třetího zdroje –⁠ syntetické fotosyntézy –⁠ by podle autorů tohoto výzkumu dramaticky změnilo situaci v oblasti obnovitelných zdrojů. Schopnost snadno uchovávat energii, aniž by bylo nutné používat objemné baterie, by výrazně zlepšila schopnost lidí čistě a efektivně pokrýt spotřebu jakékoliv společnosti.