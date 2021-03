Erupce na Islandu mohou trvat celá staletí, ukazují nové analýzy magmatu

Přestože má Island víc aktivních sopek než kterákoli jiná země v Evropě, poloostrov Reykjanes nezažil erupci od 13. století. Poslední z nich trvala asi 30 let, probíhala od roku 1210 do roku 1240.

Podle geofyzika z Islandské univerzity Magnuse Tumiho Gudmundssona by opětovné probuzení vulkanické oblasti mohlo signalizovat začátek nového období s erupcemi, „které může trvat celá staletí“. Nebyla by to podle něj neustálá aktivita, mezi erupcemi by podle něj mohly být rozestupy 10 až 100 let.

První známky obnovené seismické aktivity v oblasti se objevily před více než rokem, ale teprve před měsícem výrazně zesílily –⁠ což naznačuje, že se magma blíží k povrchu.

Erupce, která se nachází asi dvanáct kilometrů od nejbližšího města, rybářského přístavu Grindavik, je den ode dne působivější. Magma tryskající z pukliny v zemi vytvořilo během minulého týdne při ochlazování malé kopečky a současně stvořilo dva průduchy vyvrhující lávu, největší z nich měří 20 metrů.

Areál je pro návštěvníky stále poměrně bezpečný, i když úřady bedlivě sledují toxické emise.

Podle Islandského meteorologického úřadu může hladina oxidu siřičitého místy překročit 9000 mikrogramů na metr krychlový –⁠ tedy 450násobek doporučeného 24hodinového průměrného limitu podle Světové zdravotnické organizace.