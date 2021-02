V Británii výrazně ubylo hospitalizací mezi očkovanými, ukazují studie

„Tyto výsledky jsou velice povzbudivé a daly nám pádný důvod být do budoucna optimisty,“ prohlásil profesor na Edinburghské univerzitě a spoluvedoucí studie Aziz Sheikh. „Máme teď celonárodní důkaz (…), že očkování poskytuje ochranu před hospitalizací lidem s covidem-19.“

Sheikh dodal, že výsledky studie jsou předběžné a je nutné podrobit je nezávislé vědecké oponentuře. Podobné výsledky by se podle něj měly ukázat i v částech Spojeného království, které očkují stejnými vakcínami – například v Anglii či Walesu. Současně platí, že účinnost vakcíny se s časem snižuje, zatím ale není jasné, jak moc je tento pokles výrazný.

Data o účinnosti vakcín byla shromážděna mezi 8. prosincem a 15. únorem. Podle vědců bylo v tomto období ve Skotsku podáno 1,14 milionu dávek covidové vakcíny a celkově bylo první dávkou naočkováno 21 procent z 5,4 milionu obyvatel Skotska.

Mezi lidmi staršími 80 let, kteří jsou covidem-19 nejvíce ohroženi, se očkování postaralo v průměru o 81procentní pokles hospitalizací po čtyřech týdnech od podání první dávky.

Jim McMenamin ze skotského úřadu veřejného zdraví řekl, že zjištění jsou mimořádně významná proto, že „přecházíme od očekávání k pevným důkazům o užitečnosti očkování“.

Anglická data to potvrzují

Předběžná data studie z Anglie, na kterou upozornila agentura AP, ukazují na to, že vakcína Pfizer/BioNTech čtyři týdny od první dávky snižuje u lidí nad 80 let riziko projevu příznaků onemocnění covid-19 o 57 procent. S druhou dávkou je to 85 procent. Počet hospitalizací i úmrtí nakažených koronavirem se po očkování tímto preparátem měl snížit o 70 procent.

Anglický úřad pro veřejné zdraví dále uvedl, že vyhodnocuje i účinnost vakcíny AstraZeneca. Prvotní poznatky podle něj naznačují, že očkovací látka „poskytuje dobrou úroveň ochrany od podání první dávky“.