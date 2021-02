Archeologové našli u Stonehenge artefakty z doby bronzové

Podle autorů objevu patří mezi nejzajímavější nalezené artefakty opracovaný kus břidlice, který mohl být součástí kyje. Archeologové jej našli ve 4000 let starém hrobě. Nedaleko od něj se našlo dítě pohřbené s malým nezdobeným zvoncovitým pohárem. A v příkopech, které lemují prostor ve tvaru písmene C, se zase našel ožehlý pazourek, což naznačuje, že se zde před tisícovkami let odehrávaly činnosti jako opracování kůže nebo kovů.

Velice blízko místa návštěvnického centra Stonehenge narazili archeologové na neolitickou rýhovanou keramiku, kterou tam mohli zanechat lidé, kteří slavný kamenný kruh postavili nebo jej navštívili brzy po jeho vzniku.