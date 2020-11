Čínská sonda zamířila pro vzorky z Měsíce. Vrtat bude dva metry pod povrch

Vzhledem k tomu, že Čína je skoupá na informace, i pokud jde o její vesmírný program, není přesný plánovaný časový rozvrh projektu znám. Nicméně agentura AP napsala, že let ze Země k Měsíci typicky trvá tři dny. Na místě pak sonda nemůže zůstat dlouho, protože není vybavená dostatečným radioizotopovým zahříváním, které by umožnilo zvládat mrazy měsíčních nocí. Aparát proto může zůstat jen jeden lunární den, který odpovídá zhruba 14 dnům na Zemi.

Náročnost programu spočívá mimo jiné i v dopravě s využitím čtyř modulů. Dva přistanou v oblasti Oceanus Procellarum na přivrácené straně Měsíce a dva zůstanou na oběžné dráze. Vzorky odebrané jedním aparátem vynese z povrchu druhý speciální modul, který se pak spojí se servisním modulem. Z něj se materiál přesune do návratového modulu, který zamíří k Zemi.

Třetí vesmírná velmoc

Čína v roce 2003 vyslala do vesmíru vlastními silami svého prvního astronauta, a stala se tak po Sovětském svazu a USA teprve třetí zemí, které se to podařilo. Od té doby vypustila na oběžnou dráhu experimentální stanici, její astronaut vystoupil do otevřeného kosmického prostoru a dva její aparáty dostaly na Měsíc. Přitom ve druhém případě se Číně jako první podařilo přistát na odvrácené straně s robotickým vozítkem Nefritový králík 2.

Další čínský aparát je v současné době na cestě k Marsu. Čína chce dopravit na „rudou planetu“ robotické vozítko poháněné solární energií a určené pro shromažďování vědeckých dat. O přistání na planině Utopia Planitia na severní polokouli Marsu by se Číňané měli pokusit v květnu.