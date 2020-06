Kolem Slunce prolétá zářivá kometa, brzy může být vidět pouhým okem

Astronomové mohou v těchto dnech sledovat prakticky v přímém přenosu průlet komety C/2020 F3 (NEOWISE). Kometa v minulém týdnu dosahovala jasnosti okolo 2,3 magnitudy a zatím se zdá, že svůj průlet v blízkosti zářivého Slunce přežívá takříkajíc bez újmy. Pokud bude trend pokračovat i nadále, přibližně od 4. července bude možné kometu vyhlížet za rozbřesku nevysoko nad severovýchodním obzorem a jasností by mohla dosáhnout první hvězdné velikosti. To znamená, že by mohla být viditelná asi jako hvězda ve „Velkém voze“.

Kometa NEOWISE během svého průletu kolem Slunce navíc v posledních dnech zjasnila podle astronoma Petra Horálka přibližně o 1,1 magnitudy. „Nyní je mimo zorné pole kamery družice SOHO a musíme jen čekat, zda se s kometou do průletu přísluním 3. července nic nepříjemného nestane. V následujících dnech mají šanci objekt zkusit za rozbřesku vyhledat jen pozorovatelé v rovníkových oblastech,“ uvádí Horálek.