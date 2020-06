Lidská vajíčka si mezi spermiemi vybírají. Ne vždy upřednostní partnera, naznačila studie

Lidé na výběr vhodného protějšku vynakládají mnoho času a energie. Společný experiment odborníků ze Stockholmské a Manchesterské univerzity poukázal na to, že toto hledání může pokračovat i po pohlavním styku. Lidská vajíčka si totiž podle vědců mezi spermiemi vybírají a ne vždy nutně upřednostní tu od partnera. Studii publikoval odborný časopis Proceedings of the Royal Society.