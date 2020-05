Tři scénáře, jak se bude pandemie vyvíjet do roku 2022: Tsunami, věčný virus nebo moře vlnek

Příčinou tohoto scénáře bude jednak obrovské množství nakažených během druhé vlny, která by měla vyvrcholit v říjnu, takže se populace začnou přibližovat ke kolektivní imunitě. Tato druhá vlna by ale podle Osterholma měla sílu tsunami – zdravotnické systémy by se téměř jistě zhroutily.

Přestože by se nemocnice i státy na příchod této vlny připravovaly, ani to by nestačilo. Pokud by se k tomu přidala ještě nepříznivá chřipková sezona, bylo by to podle epidemiologů tragické. Tato vlna by se dala zkrotit jen opatřeními ještě silnějšími, než letos na jaře zavedly Itálie nebo Španělsko.

Po této tsunami by se zřejmě nový koronavirus přidal k dalším čtyřem lidským koronavirům, které kolují populací – objevoval by se jen v malém množství, takže už by nevznikaly epidemie.