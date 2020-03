V roce 1949 byli za hrdiny, rok poté je StB mučila hladem. Před 70 lety zatkli hokejové mistry světa

Za hlavní aktéry soud označil Bubníka a Modrého, u kterých se údajně uvažovalo i o trestu smrti. Modrý nakonec dostal 15 let, Bubník 14 a Konopásek 12 let. Roziňák a Kobranov 10 let, Jirka šest let, Červený tři roky, Macelis dva roky, Španiger a Hainý rok a Stock osm měsíců. Odsouzen byl také majitel hospody Mojmír Ujčík, a to na tři roky.

Hokejistům byl také zabaven majetek a přišli o svá občanská práva. V odůvodnění rozsudku se mimo jiné psalo, že „většina obžalovaných i svým chováním během hlavního přelíčení potvrdila správnost žaloby, že se jedná o flinky, kteří se dostali do národního mužstva nedopatřením a nedostatečnou bdělostí vedoucích“.

Z hrdinů národa udělali zločince. „Byli to lidé, kteří obhajovali Československo nejen proto, že finančně na tom byli mnohem lépe než ostatní pracující, ale hlavně měli určité možnosti ještě okrádati republiku, kterou však při tom sprostým způsobem hanobili. (…) Tito tzv. ,sportovci' byli mnohem horšími nepřáteli než lidé, se kterými se u Státní bezpečnosti setkáváme,“ píše se ve vyšetřovacím spise Státního soudu Praha k procesu.

Rehabilitace se už všichni nedožili

Hokejisté se ještě pokusili odvolat, ale neúspěšně. Při cestě z vězení k odvolacímu soudu se navíc dostali do míst, kde je ještě před několika měsíci lidé vítali jako hrdiny. „Rok předtím jsme byli ve vládním salonku. Přijeli jsme jako mistři světa, naše triumfální cesta z hranic trvala desítky hodin, na prvním nástupišti nás vítala celá vláda, pan Zápotocký, Kopecký… Za rok nato nás na tom samém peróně v želízkách vedli do vládního salonku, těsně ke dveřím přijel anton a místo do autobusu a veliké slávy nás naložili a odváželi do soudní budovy na Pankráci,“ vzpomínal Bubník.

Hokejisté se poté dostali do věznice na Bory a následně do Jáchymova, kde museli přebírat v takzvané Věži smrti uranovou rudu holýma rukama. V roce 1955 vyhlásil prezident u příležitosti 10 let od konce druhé světové války amnestii. A hokejisté se po více než pěti letech dostali na svobodu. Věznění na nich ale zanechalo následky, nejvíce asi na Bohumilu Modrém.

„Když se potom vrátil, tak pořád říkal, že ví, že brzo umře. My jsme mu říkali, že dobře vypadá, co to říká za nesmysly. Ale on už to zřejmě cítil v sobě,“ vzpomínala v roce 1995 Modrého manželka Erika. Bývalý hokejový brankář a dvojnásobný zlatý medailista z mistrovství světa zemřel v roce 1963, bylo mu 46 let.

V roce 1968 se ostatní hokejisté dočkali rehabilitace. V té době už většina z nich trénovala menší i větší kluby, Bubník koučoval finskou reprezentaci. O tom, co vedlo k jejich zatčení a odsouzení, ale dodnes není úplně jasno.

Spekuluje se o tom, že ministr Kopecký se natolik obával jejich emigrace a následné odezvy obyvatel, že rozhodl o jejich uvěznění. Zároveň mělo jít o varování pro ostatní sportovce, kteří by nad emigrací uvažovali.

Všichni odsouzení hokejisté už zemřeli. Jako poslední odešel 18. dubna 2017 Augustin Bubník.