V kůře jediného smrku může přezimovat i 75 tisíc lýkožroutů, ukázal český výzkum

Vědci simulovali jarní podmínky. „Sebrali jsme kůru ze dvou vzrostlých smrků a umístili ji do fotoeklektoru, což je zařízení, ve kterém z kůry při příhodné teplotě a délce dne začnou vyletovat brouci,“ uvedl Petr Doležal z biologického centra.

Ze sebraného materiálu se v daném prostředí do měsíce vyrojilo 150 tisíc lýkožroutů smrkových - jak zní správný název tohoto hmyzu. Kůrovec tak zimu přežívá skrytý v kůře stromů.

Doležal dodal, že pokud by kůra zůstala v lese, škůdce by v ní přezimoval a na jaře by napadl další stromy.

„Výsledky experimentu bohužel potvrzují, že ponechání aktivních kůrovcových stromů do jarního rojení bez asanace povede k dalšímu zrychlování šíření kůrovců v následujícím roce,“ uvedl jeden ze spoluautorů projektu zaměřeného na boj s kůrovcovou kalamitou Jan Příhoda.

Poznat nepřítele

Podle lesníků i vědců pomůže i to, pokud majitelé lesů popadanou kůru ze zasažených smrků odstraní a zlikvidují. Vědci informace ke kůrovci zveřejnili také ve videu na webu.