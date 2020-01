Vědci vytvořili třetí embryo nosorožce bílého severního. V záchraně téměř vyhynulého tvora hrají klíčovou roli Češi

Čtyři měsíce po průkopnickém prvním odběru vajíček tým zopakoval postup s nosorožci bílými severními Nájin a Fatu v rezervaci Ol Pejeta v Keni. Zvířata byla 17. prosince podrobena celkové anestezii a za pomoci ultrazvukové sondy se z jejich vaječníků podařilo odebrat devět vajíček (takzvaných oocytů) - tři z Nájin a šest z Fatu. Anestezie i odběr vajíček proběhly hladce a bez komplikací.

„Nevíme, kolik embryí budeme potřebovat k úspěšnému narození nového severního bílého nosorožce. Proto je každé embryo tak důležité a proto je velmi důležitá rovněž dlouhodobá spolupráce mezi vědci, odborníky v zoologických zahradách a ochránci přírody v terénu. Jedině tak můžeme dát naději druhu, který by jinak do několika let zanikl.,“ řekl Přemysl Rabas, ředitel Safari Parku Dvůr Králové.