USA poprvé schválily klimatické inženýrství. Vědci začnou zkoumat cílené ochlazování Země

Stratospheric aerosol injection (SAI): Právě tento typ vědci v této studii zkoumají. Do vyšších vrstev atmosféry by se pomocí raket nebo dělostřelectva vystřelovaly kontejnery s aerosoly různých chemikálií, nejvíc se zvažuje kyselina sírová, sulfan nebo oxid siřičitý. Kilogram těchto látek by mohl vyvážit až několik stovek tisíc kilogramů oxidu uhličitého.

Ochlazování planety tedy podle vědců může být jedinou cestou, jak zamezit katastrofálním dopadům klimatických změn. V současné době se nejvíce hovoří o vypouštění reflexivních částic hmoty do atmosféry. Ty by teoreticky měly být schopné odrážet sluneční světlo zpět do atmosféry a zabraňovat ohřívání planety. Další zvažovanou cestou je injektáž slané vody do atmosféry; to by mělo vytvářet oblaka, od nichž se odrazí více světla i tepla.

V dotyčné studii se vědci zaměřili jen na jedinou možnost řízené změny klimatu. Na tu, o níž se mluví v současnosti nejvíc: vypouštění aerosolů do stratosféry, které by odrážely sluneční paprsky do vesmíru. Vědci chtějí napodobit situaci, která nastane při erupci sopky. Podle nich je výhodou tohoto procesu, že je vlastně zcela přirozený a v přírodě k němu dochází poměrně často. Lidé by jen erupci napodobili, a to co nejvíce kontrolovaným způsobem. Využití přírodního procesu by podle MacMartina mělo snížit „rizika něčeho neznámého“.