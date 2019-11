Tsunami, kterou před rokem způsobila erupce Krakatoa, měla na výšku přes sto metrů

„Když se vulkanický materiál zřítí do moře, způsobí změnu vodní hladiny,“ popsal profesor Mohammer Heidarzadeh z Brunelovy univerzity, který tento výzkum vedl. „Je to podobné, jako když hodíte kámen do vany – také to zvedne vlny a ovlivní hladinu. A v případě Anak Krakatoa bylo toto vzedmutí hladiny způsobené vulkanickou hmotou vysoké přes sto metrů,“ uvedl vědec.

Smrtící vlny

Tato výška ale vlně nevydržela dlouho, především díky působení gravitace, která stáhla vodní masu dolů. Přesto podle analýzy musela být tsunami nejméně 80 metrů vysoká, když zasáhla neobydlený ostrůvek ležící jen několik kilometrů daleko.

„Naštěstí zde nikdo nebydlí,“ říká Heidarzadeh. „Ale kdyby do pěti kilometrů od ostrůvku byla obydlená komunita, zasáhla by ji vlna vysoká padesát až sedmdesát metrů.“

Při erupci Krakatoa z roku 1883 došlo ke vzniku vlny, která byla při srážce s pevninou vysoká až 42 metrů – to způsobilo nejméně 36 tisíc smrtí – a to v době, kdy byla pevnina v této oblasti mnohem méně obydlená než v současnosti.