Švédští archeologové objevili dva vraky. Jeden z nich může být sesterská loď korábu Vasa

Äpplet neboli Jablko se zúčastnila invaze do Německa v roce 1630, ale zdá se, že se poté používala již jen výjimečně, jednalo se zřejmě z konstrukčního hlediska o značně problematickou loď. Kronan (Koruna) se zúčastnila bitev u Kolberger Heide v roce 1644 a Öresund 1658. Scepter (žezlo) se zúčastnila například bitvy u Kolberger Heide v roce 1644. Scepter byla z této série nejúpěšnější a fungovala až do sedmdesátých let sedmnáctého století.

Osud Vasy je ale nejznámější: Gustav II. Adolf z ní chtěl mít nástroj zkázy – ta ale nakonec postihla právě ji. Během stavby totiž král požadoval víc děl: celkem 64, většinu z nich 24librových (vystřelovaly tedy dělové koule vážící 24 liber neboli více než 11 kilogramů). Stavitel kvůli tomu musel Vasu zvednout o jednu palubu a kolos ztratil stabilitu. Stačily dva poryvy větru a ještě na dohled od břehu se překotil. Zemřela až třetina ze 150 lidí na palubě. Moderní technika později přišla se smutným výpočtem. Na to, aby byla Vasa na vodě stabilní, stačil o 30 centimetrů hlubší ponor a o metr širší trup.