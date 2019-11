Štěně unesené orlem a nalezené na australském dvorku může spasit celý psí druh

„Jsou to naši vrcholoví predátoři, jsou to naši lvi,“ uvedla Watsonová pro CNN. „Jejich úkolem bylo udržet populaci klokanů nízkou. To byla jejich práce před příchodem Evropanů, to dělali celá tisíciletí,“ dodala. Dingové nejsou původním australským druhem, nevyvinuli se zde – na kontinent se dostali zřejmě v rámci jedné z vln lidských migrací. Podle Červeného seznamu jsou dnes ohrožení.

Štěně zázrakem přežilo pád z výšky

Když majitelé domku štěně našli na svém dvorku, nemohli věřit svým očím: zvíře se sem nemělo jak dostat. Jinak ale vypadalo jako normální drobný pes. Přivolaná zvěrolékařka si všimla, že má na těle stopy připomínající spáry nějakého dravce. Podle ní bylo štěně uloveno velkým dravým ptákem: takový orel klínoocasý s rozpětím křídel přes 220 centimetrů by to dokázal bez problémů. Pak ho ale upustil a zvíře spadlo na dvorek – jen zázrakem se mu nic nestalo.