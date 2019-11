V Německu za deset let vymřela třetina hmyzu. Kvůli zemědělství, chemii a změně klimatu

Vědci v období let 2008 až 2017 nasbírali v lesích a na loukách po celém Německu přes milion členovců patřících k více než 2700 druhům. Výsledky ukázaly, že počet druhů za zkoumanou dobu poklesl o 34 procent na loukách a o 36 procent v lesích.

„Nečekali jsme, že můžeme tak dramatický úbytek odhalit v průběhu deseti let. Je to děsivé, ale odpovídá to závěrům dalších studií,“ uvedl jeden z iniciátorů projektu Wolfgang Weisser.