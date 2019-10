Zlomený ledovec. Výzkum v rakouských Alpách potvrzuje, že změny klimatu výrazně urychlují tání

Vědci z rakouského institutu pro mezioborový výzkum hor opustili na přelomu léta a podzimu laboratoře a vydali se do hor, kde odebírají vzorky a sledují posuny ledovců. Glaciologové využívají nejnovější poznatky a přístroje k určování stáří ledu a klimatických změn, díky kterým jsou schopní nahlédnout i do několik milionů let staré historie. Zjistili, že tání postupuje velmi rychle. Za dva roky se ztratí led, který se vytvářel sedmdesát let.