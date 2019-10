Pomohli lidstvu pochopit evoluci kosmu. Nobelovu cenu za fyziku dostali tři vědci za objev exoplanet

112 cen za fyziku bylo uděleno v letech 1901-2018

47 Nobelových cen za fyziku bylo uděleno jen jednomu laureátovi

3 ženy dostaly Nobelovu ceny za fyziku. Byly toMarie Curie roku 1903, Maria Goeppert-Mayerová roku 1963 a Donna Stricklandová roku 2018.

1 člověk, John Bardeen, obdržel Nobelovu cenu za fyziku dvakát

25 let – to je věk nejmladšího laureáta Nobelovy ceny za fyziku. Byl to Lawrence Bragg, který je obdržel roku 1915 společně se svým otcem

96 let – to je věk nejstaršího laureáta ceny za fyziku. Byl to Arthur Ashkin