Malárii v dohledné době neporazíme, přiznala WHO. Problémem je slabá vakcína i nejasná strategie

Malárii je teoreticky možné vymýtit, ale ne se současnými vakcínami a mechanismy pro kontrolu šíření této nemoci. Uvedl to Pedro Alonso, ředitel programu pro boj s malárií Světové zdravotnické organizace (WHO). Představil také závěry zprávy, jež se se zabývala otázkou, zda by se vůbec mělo o vymýcení nákazy usilovat.