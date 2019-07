Ročně zasáhne Česko až pět tornád. Poprvé bylo zaznamenáno už před 900 lety

Tornáda se v Česku vyskytují ojediněle, mohou ale strhávat střechy či převrátit auta a vlaky. První písemně doložené tornádo zasáhlo zemi 30. července v roce 1119 ve čtyři hodiny odpoledne.

Toto tornádo bylo zaznamenáno v Kosmově kronice, kde autor podle Rývy hovoří o „Satanovi v podobě víru“, a zničilo velkou část knížecího paláce na pražském Vyšehradě. „Než by člověk přelomil klas, náraz větru polámal hořejší a dolejší trámy i s domem samým na kousky a rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila lesy, štěpy a vůbec vše, co jí stálo v cestě,“ bylo zapsáno do kroniky.

Naši předkové zaznamenávali i další jevy podobné tornádům, například vodní smršti. Pamětní kniha fary v Nové Vsi u Mladé Vožice uvádí: „Téhož roku 1761 ve vigílii sv. Jana Křtitele, tj. 23. června, o půldruhé hodině noční povstala velká bouře spojená s blýskáním. Po ní následoval hojný déšť, při němž v Nové Vsi ve velkém množství padaly rybičky podobné pstruhům. Lidé je sbírali a byly výborné chuti.“

Prvním vědcem, který popsal tornádo na našem území, byl slavný biolog Gregor Mendel. Zasáhlo 13. října roku 1870 Brno.