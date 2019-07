Ve Středomoří pytláci pozabíjí ročně 25 milionů ptáků. Čeští experti se snaží situaci zvrátit

Ptáci jsou chytáni na větve natřené lepidlem nebo do sítí. Pytláci jich prodávají tucet za 40 eur (asi tisíc korun) restauracím, které je pak diskrétně servírují na talíři zvaném ambelopoulia asi za 80 eur (dva tisíce korun). Nelegální chytání se stalo výnosným sektorem. „Pytlák si může vydělat tisíce eur za rok, aniž by platil daně,“ vysvětluje Tasos Shialis, koordinátor kampaně na ochranu ptáků při BirdLife Cyprus.

Neváhají ani vyhrožovat policistům. „V posledních letech zaútočili na několik policistů, mířili na ně puškami a stříleli, aby je zastrašili,“ říká strážce zákona Andy Adamu. Někteří překupníci prý do nich najížděli vozem nebo na ně vypustili pitbuly. „Vyhrožují nám. Nebereme to příliš vážně, ale když vám někdo přesně popíše místo, kde žijete, začnete o tom uvažovat,“ pokračuje Adamu.

Video of BIRDS MIGRATING & TRAPPED in CYPRUS - Copyright BBC

Před dvěma roky dokonce jeden poslanec umístil na Facebook fotografii, na níž sedí u stolu s ambelopoulií, a doprovodil ji slovy: „Na shledanou v našich restauracích! Veselé svátky!“ Kyperská policie pověřená bojem proti pytláctví má rovněž značný nedostatek prostředků. Jednotka pro boj proti pytláctví má jen sedm členů, kteří musí zároveň honit překupníky a sledovat restaurace.

„Je těžké to zastavit. Ambelopoulia je tradicí a nevím, co by Kypřany mohlo přesvědčit, aby ji přestali jíst,“ říká seržant Michalis Pavlides. Podle BirdLife však dnes už nejde o tradiční zvyklost, ale o „průmyslový byznys“.

Tažní ptáci jsou významní pro více geografických oblastí – proto se jejich ochranou zabývá mezinárodní smlouva. Úmluva o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals) byla přijata 23. června 1979 v Bonnu (proto i zkrácený název Bonnská úmluva) a vstoupila v platnost 1. listopadu 1983.