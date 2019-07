Bambusové kelímky na kávu nejsou vhodné na kávu. A nerozloží se, varuje německý výzkum

Tato pryskyřice není sama o sobě škodlivá, ostatně vyrábí se z ní i nádobí pro děti. Ale musí se s ní správně nakládat, například by se měla udržovat při teplotách pod 70 stupňů Celsia. Při dodržení těchto pravidel by se z nádobí nemělo do potravin uvolňovat nic škodlivého.

Do mikrovlnky nepatří. A nerozloží se

Další pravidlo, které většina spotřebitelů nezná, zní, že výrobky z bambusových vláken rozhodně nepatří do mikrovlnky. Při zahřátí se totiž rozkládá materiál, z něhož jsou vyrobené, rozpadá se jeho povrch. Kvůli tomu se do nápoje uvnitř dostane větší množství formaldehydu a melaminu.

Na některých testovaných kelímcích ovšem takové varování úplně chybí a na jednom z kelímků zase znělo varování spíše jako tip: „Vydrží roky, pokud vám nebude padat a nebudete ho dávat do mikrovlnné trouby.“

A to není všechno. Na některých kelímcích se uvádí, že bambus je přirozenou látkou, která po sobě nezanechává žádný neodbouratelný odpad. To je sice pravda, ale to platí jen pro čistý bambus – nikoliv pro jeho směs s umělými hmotami. Ta se naopak podle německého spotřebitelského časopisu rozkládá jen velmi pomalu. Může to trvat celé roky a neporadí si s ní dokonce ani průmyslové kompostéry.

Zavádějící informace o rozkládání a použitých materiálech se našly rovnou na několika kelímcích různých výrobců. Podle názvů se některé ze značek testovaných bambusových kelímků prodávají také v České republice, nejčastěji v e-shopech. S ohledem na rozdílné trhy se ale výrobky mohou mezi Německem a Českem lišit jak místem výroby, tak i v detailech.