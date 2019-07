Výrobce podprsenek se na poslední chvíli dostal do tendru na měsíční skafandry. Astronauty obléká dodnes

Jednou z nejsložitějších částí mise Apollo 11 byl vývoj skafandrů pro astronauty. Musely zvládnout nesmírnou zátěž, například teploty od minus 181 do plus 123 stupňů Celsia, současně měly vydržet i zásah mikrometeoritem letícím rychlostí přes 1500 kilometrů za hodinu.

Pro astronauty, kteří se v nich měli pohybovat po povrchu Měsíce, bylo klíčové, aby byl tento pohyb co nejpřirozenější, měl co nejvíce připomínat pohyb na Zemi, a to přesto, že kolem nich panovaly podmínky neslučitelné se životem. A navíc museli v těchto oblecích pracovat po dobu několika hodin v kuse.

Požadavky NASA na vlastnosti takového skafandru byly v té době v podstatě nemožné; dokázala je splnit jediná společnost. Jmenovala se Playtex a vyráběla především dámské spodní prádlo, konkrétně podprsenky. Zejména podprsenka Cross Your Heart se stala roku 1965 obrovským fenoménem, který oslovil miliony Američanek.