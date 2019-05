Vědci vypumpovali žraločí žaludky. S překvapením našli vrabce nebo datly

Žraloci tygří jsou vrcholoví predátoři – až pět metrů velké paryby, které si poradí i s delfínem. Ale současně jsou známí jako „plovoucí popelnice“; pozřou téměř všechno, co se k nim přiblíží – od želv až po pneumatiky.

Ale než dorostou do velikosti, kdy mohou pohltit něco tak velkého, mají mladí žraloci tygří poněkud odlišný jídelníček: jeho většinu tvoří ptáci. A nejsou to mořští ptáci jako pelikáni nebo racci, ale obyčejní suchozemci – vrabci, holubi nebo datli. Mořští biologové to popsali v odborném časopise Ecology.