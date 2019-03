Alkohol, který neškodí zdraví a nebolí po něm hlava, by se mohl objevit do pěti let

Elitní tým britských chemiků připravuje syntetický alkohol, který by navozoval příjemný stav, aniž by ale způsoboval kocovinu, bolest hlavy a všechny další vedlejší zdravotní účinky. Látka alcosynth by se měla prodávat pod jménem Alcarelle a na trh by mohla vstoupit do pěti let.