Znečištění nanočásticemi může poškozovat plod v těle matky, naznačuje výzkum

Lékaři z americké Rutgersovy univerzity uvedli, že největší riziko představují pro matky období prvního a třetího trimestru, v té době jsou jejich těla nejvíce zranitelná znečištěním ovzduší. A současně mohou částice v této době nejsnadněji poškodit kardiovaskulární systém plodu.

„Tento výzkum naznačuje, že těhotné ženy, ženy v plodném věku, které chtějí otěhotnět, i ty, které podstupují umělé oplodnění, by se měly vyhnout oblastem s vysokou mírou znečištění vzduchu. A pokud to nemohou udělat, neměly by příliš vycházet z domovů,“ doporučuje Phoebe Stapletonová z Rutgersovy univerzity. „A také by těhotné ženy měly zvážit, jestli nemonitorovat kvalitu vzduchu v místnostech, kde pracují a žijí,“ dodává.