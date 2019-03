Muskova vesmírná loď Crew Dragon se odpoutala od ISS. Přistane po 14. hodině do oceánu

Pokud nynější první test bez posádky dopadne dobře, mohl by se Crew Dragon znovu vydat na orbitální komplex zřejmě v červenci při druhém testovacím letu. Ten by s ním už absolvovala posádka tvořená dvěma astronauty.

Crew Dragon je na cestě k Zemi! Úspěšné odpojení! Teď ještě musí zvládnout poslední část mise - a to dost možná tu nejrizikovější. Přistání by mělo být ve 14:45 - budeme sledovat živě na @CT24zive pic.twitter.com/OBQEyxIaFI

Na cestu zpět na Zemi se Crew Dragon vydal v pátek. Čas odpojení byl stanoven na 08:31 SEČ. Operaci se povedlo provést přesně podle plánu a modul se bez problémů od ISS oddělil. Návrat až do přistání by měl trvat něco přes šest hodin, a dosednutí do vod Atlantského oceánu na padácích nedaleko pobřeží Floridy se tak předpokládá kolem 14:45 SEČ. Česká televize bude přistání přenášet živě na obrazovkách, na webu i na sociálních sítích.

Crew Dragon vynesla do vesmíru z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě raketa Falcon 9 v sobotu 2. března v 08:49 SEČ. O den později, po zhruba 27 hodin trvajícím letu, se loď úspěšně automaticky spojila s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS).

Američané od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 dopravují své astronauty do vesmíru na palubě ruských lodí Sojuz. To se ale nyní má změnit díky soukromým společnostem SpaceX a Boeing. Svou loď CTS-100 Starliner by měl Boeing předvést při testovacím letu bez posádky v dubnu. Let s přepravou posádky by měl následovat v srpnu.