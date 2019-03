Do kosmu poletí Muskův přelomový Crew Dragon. Na palubě bude Ellen Ripleyová

Pokud se testovací let Crew Dragonu podaří, měl by v červenci následovat druhý zkušební let. Při něm by už měla být na mezinárodní orbitální komplex přepravena posádka.

Start Crew Dragonu z Kennedyho vesmírného střediska je stanoven na sobotních 2:49, tedy 8:49 středoevropského času. Podle meteorologů je osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že bude příznivé počasí.

Loď se po příletu k ISS v automatickém režimu připojí k modulu Harmony díky speciálnímu adaptéru, který astronauti už dříve nainstalovali. Během přibližně dvoutýdenního spojení posádka stanice přenese asi 400 kilogramů dopraveného nákladu a místo něj do lodi umístí výsledky některých experimentů. Poté bude následovat odpojení a návrat na Zemi s využitím padáků při přistání do Atlantského oceánu u Floridy. Z vody pak Crew Dragon vyzvedne a na souš dopraví loď společnosti SpaceX Go Searcher.

Falcon 9 and Crew Dragon are vertical on historic Launch Complex 39A pic.twitter.com/5MarVJTVYK — SpaceX (@SpaceX) March 1, 2019

Soukromí dopravci míří k ISS

Společnost SpaceX už na ISS létá. Zatím tam ale jen s kosmickým kamionem Dragonem dopravuje zásoby pro posádky a další náklad. Crew Dragon je proti Dragonu delší a hmotnější. Bude sloužit k přepravě až čtyř astronautů a u stanice může být připojený až 210 dnů.

Američané od ukončení letů raketoplánů v roce 2011 dopravují své astronauty do vesmíru na palubě ruských lodí Sojuz. To se ale nyní má změnit díky soukromým společnostem SpaceX a Boeing. Svou loď CTS-100 Starliner by měl Boeing předvést při testovacím letu bez posádky v dubnu. Let s posádkou by pak měl následovat v srpnu.