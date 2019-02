Rizikové množství zubní pasty používá skoro polovina amerických dětí. Na vině může být její sladkost

Nadměrné množství zubní pasty používá odhadem 40 procent tamních dětí ve věku od tří do šesti let.

Důvodem může být podle této zprávy fakt, že dětská zubní pasta je sladká, a tedy pro děti velmi chutná. Místo, aby si s ní čistily zuby, tak ji olizují a jí jako sladkost.

Jak si čistit zuby

Každý člověk starší dvou let by si měl podle doporučení CDC i WHO čistit zuby dvakrát denně. Objem použité pasty by měl odpovídět věku člověka. Třeba děti do tří let by měly použít množství pasty jenom o velikosti rýžového zrna, starší pak o zmíněné velikosti hrášku.

„Neměly by to polykat jako laskominu, rodiče by o množství pasty měli mít přehled,“ upozornila ve zprávě CDC dětská zubařka Mary Hayesová.