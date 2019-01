Eroze pobřeží ukrajuje životní prostor milionům lidí na celé planetě

V pobřežních oblastech Ghany, které ještě nedávno bývaly živými rybářskými vesničkami, zůstaly jen prázdné ruiny domů. Oceán si v této části země vzal během posledních patnácti let až 40 procent domů. Obživa je zde nemožná, lidé proto odcházejí do vnitrozemí. Jako jeden z posledních se tu drží rybář Moses Akorli. „Zbývá už jen malý kousek půdy. Až nás to zatopí znovu, nevíme, co budeme dělat,“ říká.

Za erozí pobřeží stojí především klimatické změny – hladina tu ročně stoupne o tři milimetry. Lidská činnost ale vše výrazně zhoršuje. Potvrzuje to i Kwasi Appeaning Addom, ředitel ústavu ekologie a hygieny na Ghanské univerzitě: „Jde o snížený přísun sedimentů z řeky Volta v důsledku budování přehrad. Druhým faktorem je ilegální těžba stavebního písku z pláží.“

Problém Afriky, Evropy i Asie

Ztrátu sedimentů až příliš dobře znají také ve vietnamské deltě Mekongu. Rychlost změn si místní nedokážou vysvětlit. „Nechápu, jak je možné, že tu naši předkové žili desítky let a nic takového se nedělo,“ podivuje se Dang Thi Thanh Thuy, která žije nedaleko místa, kde voda strhla několik domů.