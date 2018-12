Kosti vikinských koček ukázaly, že se tyto šelmy od středověku výrazně zvětšily

Dánské archeozooložky prozkoumaly stovky kočičích lebek a dalších kostí, které jsou shromážděné v kodaňském zoologickém muzeu. Pocházejí z rozmezí téměř dvou tisíc let, spousta z nich pochází z „kočičích hřbitovů“ – hlubokých jam, kam vikingové házeli mrtvá kočičí těla poté, co jim stáhli kůži. Známky po tomto procesu jsou na kostech viditelné až doposud.

První zdomácnělé kočky se do Dánska dostaly až kolem roku 200 našeho letopočtu. Právě z té doby pochází nález provrtané kočičí kosti nalezené v lidském žárovém hrobě. Také vikingové, jak se označují skandinávští mořeplavci mezi osmým a jedenáctým stoletím, kočky chovali. Měli je doma nejen jako obranu zásob obilí před hlodavci, ale využívali je i na kožešiny.

V době kolem roku 1700 před naším letopočtem se kočky začaly šířit přes Středozemní moře do Evropy; nejčastěji putovaly na lodích jako ochrana potravy před hlodavci, ale zřejmě také jako dary.

Jde o zřejmě největší soubor kočičích kostí, který současně pokrývá časově nejrozsáhlejší období. Archeozooložky všechny kosti pečlivě změřily a výsledky pak porovnávaly. Zjistily, že od dob vikingů do moderní doby se kočky zvětšily průměrně o 16 procent.

Tato práce, která vyšla v odborném časopise Danish Journal of Archeology, se věnuje jen dánským kočkám, takže se její výsledky nedají zobecnit na zbytek Evropy. Ale německý výzkum z 90. let 20. století tuto teorii potvrzuje a zobecňuje na větší část Starého světa: také jeho autoři přišli na to, že středověké domestikované kočky byly výrazně menší než ty dnešní.

Proč vyrostly?

Vědci si zatím nejsou úplně jistí, jak je možné, že došlo za tak krátkou dobu k tak výraznému růstu koček. Asi nejlogičtější je hypotéza o potravě. Na začátku středověku neexistovala natolik velká města, aby „uživila“ dostatek škůdců. Teprve od vrcholného středověku se v Dánsku osady zvětšily natolik, aby v nich kočky našly dostatečné množství kořisti.