Astronomové objevili růžovou trpasličí planetu. Může ukázat cestu k záhadné planetě X

Vědci upozorňují, že tento rekord není tak úplně rekordní. Jde o nejvzdálenější pozorované těleso, což neznamená, že by se ještě dál nemohly nacházet ještě vzdálenější objekty. Například trpasličí planeta Sedna se může při svém eliptickém pohybu sluneční soustavou dostat až na vzdálenost 900 astronomických jednotek. A v Oortově oblaku, který leží ve vzdálenosti asi 50 tisíc astronomických jednotek, se zase zřejmě vyskytují miliardy komet.

Historie objevu

Poprvé vědci pozorovali Farout letos v listopadu pomocí osmimetrového teleskopu Subaru na Havaji. Podrobné výpočty pak umožnily další pozorování pomocí Magellanova dalekohledu v Chile v prosinci.

Výpočty i pozorování ukazují, že Farout měří v průměru asi 500 kilometrů; to znamená, že by měl mít přibližně kulovitý tvar a jednalo by se tedy o trpasličí planetu. Jeho růžová barva vědcům naznačuje, že by těleso mohlo být bohaté na vodu.