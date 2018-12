Za jediný rok zřejmě vymřelo 89 procent motýlů monarchů. Jejich populace je na hraně přežití

Jen pro srovnání, podle ekologické organizace Xerces Society se ještě v 80. letech minulého století nad Spojenými státy prohánělo kolem 10 milionů těchto tvorů. Protože se jedná o klíčová místa, kde monarchové zimu přečkávají, předpovídají biologové, že letos zimu v Kalifornii stráví asi 30 tisíc motýlů. A to je tak málo, že by celá populace monarchů stěhovavých mohla zkolabovat.

K podobným závěrům jako nezisková organizace dospěli také profesionální biologové. Ti zveřejnili v odborném časopise Biological Conservation práci, která konstatovala, že v Severní Americe dochází k prudkému poklesu počtu monarchů stěhovavých a existuje značné nebezpečí, že vyhynou. Vědci uvádí, že do dvaceti let monarchové vyhynou s pravděpodobností 72 procent, do padesáti let dokonce s pravděpodobností 86 procent.

„Tato práce nám nejen ukazuje, že nyní žije méně monarchů než před 35 lety. Ale také nám říká, že pokud se věci budou vyvíjet podobně jako doposud, tak tady za dalších 35 let už nebudou vůbec,“ uvedla bioložka Cheryl Schultzová. Dodala, že pokud neproběhnou zásadní změny v ochraně životního prostředí, vypadá budoucnost monarchů opravdu bledě.

Ekologové už přitom navrhli několik relativně levných opatření, která by mohla zafungovat – jde například o vysazování některých rostlin, které mají monarchové v oblibě, nebo omezení používání pesticidů ve vybraných oblastech.