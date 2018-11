Nejpašovanější zvíře světa je úhoř. V Evropě jich za třicet let ubylo až 90 procent

Dlouhá cesta úhoře

Úhoři říční se třou v Sargasovém moři v Atlantském oceánu, odkud mláďata odnáší Golfský proud ke břehům Evropy, kde putují dva roky proti proudům řek a potoků. Tam pak mladí úhoři žijí do věku asi pětadvacet let, přičemž se živí larvami a červy. Když dospějí, opět se vydávají na dlouhou, až 6500 kilometrů dlouhou cestu zpět do Karibiku, kde narodili. Tam se vytřou a umírají.

Úhoři jsou na červeném seznamu kriticky ohrožených živočichů. Nejnovější český výzkum ukázal, že téměř devadesát procent z nich v České republice uhyne v lopatkách vodních elektráren. Hrozbu pro ně ale znamená také znečištění vody.

Migrace všech ryb v Evropě se kvůli regulaci toků výrazně zhoršila. Zatímco v historii se vyskytovalo na území České republiky dvanáct druhů ryb, které migrují mezi mořem a řekami, v současnosti evidují odborníci pouze dva druhy – úhoře říčního a lososa obecného. Populaci živočichů a rostlin totiž negativně ovlivňuje budování staveb a přehrazování toků, například proti povodním. Zpráva o životním prostředí na to poprvé upozornila už v roce 2013.