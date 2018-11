Nový obří projekt má dekódovat DNA všech druhů živočichů a rostlin na Zemi. Cena: 100 miliard korun

Iniciativa nazvaná Earth BioGenome Project (EBP) se uskuteční pod vedením vědců z Kalifornské univerzity, kteří přirovnávají tento počin ve svém oboru k dalšímu ambicióznímu projektu v dějinách lidstva, kterým byl úspěšný let na Měsíc.

Kompletní data získaná díky zpracování DNA všech druhů pak mají být základnou pro další rozvoj mnoha vědeckých oborů, domnívá se šéf projektu, americký biolog Harris Lewin.

Nemožný úkol do deseti let

„Bude to obrovská studnice pro nové objevy, pro porozumění zákonitostem života a tomu, jak funguje evoluce, a pro nové přístupy k ochraně vzácných a ohrožených druhů,“ uvedl Lewin při pátečním slavnostním zahájení projektu v Londýně. „Nutně potřebujeme vytvořit jakýsi katalog současného života na Zemi. Nebudeme se o to snažit, protože je to snadné, ale protože je důležité to udělat,“ dodal.