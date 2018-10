Osmiletá dívka náhodou objevila v jezeře ve Švédsku 1500 let starý meč v téměř dokonalém stavu

Saga Vaneceková, která má podle serveru The Local švédské a americké občanství, objevila meč v jezeře Vidöstern během letních prázdnin. Původně se stáří meče odhadovalo na 1000 let, později ale experti a místní muzeum oznámili, že jde o 1500 let starý předmět, který tedy pochází ještě z předvikingského období.

„Každý den se vám nestává, že v jezeře stoupnete na meč,“ uvedl Mikael Nordström z místního muzea. Letošní suché léto ve Švédsku totiž způsobilo pokles hladiny jezera Vidöstern v kraji Jönköping, což pravděpodobně přispělo k nálezu meče.