Kolem Země proletí asteroid, který vypadá jako lidská lebka. Může jít o mrtvou kometu

Asteroid je podle studie z roku 2017 v průměru velký asi 625 metrů, z hlediska vesmíru je tedy spíše drobnější. Pro srovnání: asteroid, který vymazal ze zemského povrchu dinosaury, měřil přibližně 10 kilometrů.

Ani v roce 2015, ani nyní nebude mít jeho průlet na Zemi žádný dopad, ale o to zajímavější je pro vědce. Podle NASA totiž jak jeho dráha, tak i jeho rychlost naznačují, že by mohlo jít o mrtvou kometu, která už nemá svůj nejtypičtější symbol – ohon. Zřejmě o něj přišla příliš mnoha průlety kolem Slunce; trvá to podle odhadů vědců přibližně 500 obletů komet kolem Slunce.

Věda o těchto tělesech moc neví. Astronomové spekulují, že mrtvými kometami může být mnoho asteroidů ve sluneční soustavě – teoreticky až polovina všech asteroidů, které se pohybují v blízkosti Země. Pozorování této komety tak může vědcům pomoci lépe pochopit jejich chování a vlastnosti.

Za 11 let se jiný asteroid přiblíží na pouhých 40 tisíc km

Navíc to bude na dlouhou dobu poslední šance pozorovat toto těleso zblízka. V letech 2024, 2028 a 2037 ho totiž jeho dráha zanese mnohem blíže k Venuši a Merkuru než k Zemi. Příštího setkání se zemí se tak většina čtenářů tohoto článku nedožije: podle údajů NASA se k Zemi vrátí znovu až roku 2082, kdy by se měl dostat na přibližně třetinovou vzdálenost mezi Zemí a Sluncem.