V pravěku musely dřít v dolech už osmileté děti. Archeologové ukazují, jak se měnila dětská práce

„Archeologie dětství“ je obor, který si v poslední době získává čím dál větší pozornost. Experti, kteří se na něj specializují, už odhalili velmi pozoruhodné informace o minulosti práce v Evropě. Už malé děti byly v pravěké minulosti intenzivně zapojené do těžké manuální práce. Pracovaly v dolech, odkud dobývaly sůl, nebo se podílely na výrobě cihel. A už ve věku šesti let se učily vyrábět hliněné nádoby. Popsali to vědci na konferenci ve Španělsku.