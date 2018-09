Ostatky prvního československého vojáka, který se zúčastnil vylodění v Normandii, se vrátily z New Yorku do rodné země

Po reorganizaci pluku, která následovala po námořní katastrofě, se přišlo na to, že Knorrova účast na invazi byla fakticky nezákonná, protože českoslovenští důstojníci byli k britským a francouzským jednotkám přiděleni pouze pro službu na území Velké Británie a nesměli se účastnit bojových akcí v těchto armádách. Aby mohl Miloš Knorr vůbec dál bojovat , stal se formálně pobočníkem krále Jiřího VI. – ovšem bez nároku na plat. Během bojů po vylodění prošel válkou v Nizozemsku a na Rýně, 12. května 1945 se dostal do Prahy. Na konci války doprovázel vlaky s Čechoslováky propuštěnými z nacistických koncentračních táborů – například z Bergen-Belsenu, a to i přes dosud neosvobozená území Německa. Česká televize natočila o Miloši Knorrovi nedávno i dokument:

Po komunistickém převratu se vše změnilo Po komunistickém převratu odešel do Vídně za pomoci velitele Státní bezpečnosti ve Znojmě, kterému v roce 1990 poděkoval za záchranu života. Pracoval pro českou sekci americké vojenské rozvědky, vyslýchal české uprchlíky v Rakousku a Německu a řídil vysílání Čechů zpět do Československa, kteří měli doma zjistit informace zpravodajského charakteru. Na toto období svého života vzpomínal jako na tragické, protože velké procento těchto lidí bylo chyceno a oběšeno. Podobně jako jeho nejlepší kamarád, s nímž působil před válkou v Brně u dragounů, za války v Anglii a po válce s ním bydlel v Praze. Komunisté majora Reného Černého oběsili v roce 1950. Měl do Rakouska utéct s Knorrem, ale opozdil se o pár hodin a byl chycen.

Vojenskou kariéru generál Knorr opustil definitivně v roce 1955. Během několika let se propracoval na místo evropského ředitele nejstarší americké pojišťovny, po určitou dobu byl dokonce považován za jednoho z nejbohatších Čechů žijících na Manhattanu. Vždy se cítil být Čechem a celý život za svůj domov považoval Ivančice, kam se nesměl vrátit v době, kdy se postavil oběma totalitám. Po sametu Václav Havel jej v roce 1995 povýšil na generálmajora. Od odchodu do penze se Miloš Knorr zasazoval o podporu českých zájmů v USA, navštěvoval Českou republiku. Zasloužil se spolu s architektem Janem Hirdem Pokorným o to, že krajanské organizace v New Yorku darovaly České republice za 1 dolar památkově chráněnou Českou národní budovu na Manhattanu, kde nyní sídlí konzulát a České centrum.