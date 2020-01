Sedmnáctiletí, kteří kouří a pijí alkohol, mají poškozené tepny. Vědci popsali rizika

Vědci nenašli žádnou souvislost mezi věkem, kdy začali mladí pít alkohol a stavem jejich tepen. Ale naopak se ukázalo, že ti, kteří ve věku sedmnácti let pili nejvíc, měli tepny v nejhorším stavu – a to i pokud se braly v úvahu i další faktory, které nějak pružnost tepen ovlivňují.

Potvrdilo se také, že čím dříve začali mladí lidé kouřit, tím horší byl efekt na jejich tepny, pokud v kouření pokračovali. Nicméně když se náctiletí, kteří začali kouřit mladí, rozhodli s tímto zlozvykem skoncovat, mělo to na jejich tepny pozitivní efekt: byly ve stejném stavu jako tepny jejich vrstevníků, kteří nekouřili nikdy. Podle autorů práce to naznačuje, že v tomto věku jsou zřejmě ještě negativní dopady kouření napravitelné.

A to nejhorší nakonec: „Pokud mladí lidé kouřili i pili, dopad na jejich cévy byl horší než by způsobily jednotlivé faktory,“ uvedl hlavní autor práce, profesor John Deanfield.

Autoři práce současně přiznávají, že jejich práce má slabiny. Především v tom, že vědci nebyli schopní zjistit z nezávislých zdrojů množství konzumovaného alkoholu a cigaret u mladistvých – museli tedy vycházet jen z toho, co jim teenageři sami řekli.

Úroveň tuhosti, jakou měly postižené tepny, se nepohybovala na úrovni, kdy by to bylo pro zdraví dospívajících rizikové; problém je podle vědců to, že se jedná o nějaký trend, který se pak zřejmě v dalším životě jen prohlubuje a zhoršuje to celkový zdravotní stav. A současně tato práce potvrzuje jinou studii, která vyšla tento týden a potvrdila, že neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu: