Poslední večeři Ötziho, muže z ledovce, tvořil nechutný tuk kozorožce. A jedovatá kapradina

Taková potrava sice dokáže krátkodobě přispět k tomu, že člověk v drsném prostředí přežije, ale dlouhodobě ji lidské tělo požívat nedokáže, aniž by se to na něm negativně neprojevilo. Přestože zemřel ve věku kolem 45 let, měl už notně zkornatělé tepny.

Používal přírodní léky?

Velice zajímavým objevem jsou také stopy po rostlinách v jeho žaludku. Kromě primitivní pšenice jednozrnky, která spíše než dnešní pšenici připomínala ječmen, ale především stopy jedovaté kapradiny.

Tato rostlina se jmenuje hasivka orličí a roste i v České republice. Vědci spekulují, že Ötzi ji mohl pojídat jako lék, v lidovém léčitelství se takto totiž využívala po staletí. Efektivní je především proti parazitům – a s nimi se Ötzi prokazatelně potýkal – v těle měl hlístici, v posledním půlroce před smrtí byl zřejmě třikrát nemocný.

/*json*/{"map":{"lat":46.77359259220078,"lng":10.925964499999964,"zoom":14,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Druhou hypotézou, se kterou vědci pracují, je, že se spory této kapradiny dostaly do jeho těla omylem nebo náhodou. Ötzi si do ní totiž mohl balit potravu, například maso – aniž by znal účinky na svůj organismus.

Kdo byl Ötzi?

Odpoledne 19. září 1991 dostala rakouská policie hlášení, že dva němečtí turisté našli v Alpách mrtvolu. Úředníci začali případ vyšetřovat jako vraždu – zabití se sice opravdu mnohem později potvrdilo, ale případ se policie vůbec netýkal.

Tělo muže nalezené před čtvrtstoletím kousek od italsko-rakouské hranice v ledovci na jihotyrolské straně Ötztalských Alp dostalo dle místa nálezu jméno Ötzi. Tento člověk se stal nejintenzivněji zkoumanou osobou na světě.