Na Měsíc dostala člověka fantazie. Spisovatelé „předběhli“ NASA s odpočtem, raketami i Floridou

V únoru 2017 oznámil americký podnikatel a vizionář Elon Musk, že by chtěl do konce následujícího roku poslat dva platící cestující na oběžnou dráhu Měsíce. Nevyšlo mu to sice, ale byla to ukázka toho, jak důležitý je Měsíc v lidské fantazii a imaginaci.