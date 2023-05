Jednatřicetiletému účastníkovi konfliktu v Mostě, při kterém zemřelo předškolní dítě, hrozí až osmnáct let vězení. Policisté ho obvinili ze tří činů, a to z vraždy ve stadiu pokusu, nebezpečného vyhrožování a usmrcení z nedbalosti. ČTK to v pondělí řekl krajský policejní mluvčí Kamil Marek. Soud bude rozhodovat o návrhu na vzetí muže do vazby.