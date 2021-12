Schody do ústecké šikmé věže jsou na prodej. Výtěžek má přispět k zpřístupnění památky

Při bombardování spadla původní schodišťová přístavba, kterou se na věž chodilo, a nebyla již obnovena. Dnes je možné se na věž dostat jen krkolomnou cestou přes podkroví chrámové lodě. Přestavbu věže navrhl v roce 1899 architekt Josef Mocker, autor přestavby Karlštejna. Po bombardování staticky zajišťoval stavbu konstruktér Bedřich Hacar, který například navrhl dostavbu poškozeného kláštera v pražských Emauzích.

Do věže kostela Nanebevzetí Panny Marie se má po opravě vcházet přístavbou navrženou architektonickou dílnou Martina Rajniše. Podle předpokladů Valešové by se tak mělo stát zhruba za čtyři až pět let.